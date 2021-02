Società, panchine e COVID-19: il bel gioco fermato dai tamponi

Ci si mette anche il virus. È una problematica ormai, quella degli indisponibili perché positivi ai tamponi COVID-19, che relega il discorso calcistico ad una prospettiva decisamente più ampia. Quale? Proviamo a fare due conti associando difficoltà finanziarie alla questione più pratica di inserire giocatori in campo.

Dovessimo pensare che il problema delle squadre di tutto il mondo in questo momento storico sia la “società che non vuol spendere i soldi per intascarli”, faremmo uno sbaglio madornale. È per questo che prima di affacciarsi al ‘campo’ ritengo doveroso fare un appunto su questo argomento.

Il duro colpo alle casse grazie al coronavirus

Il coronavirus ha portato, insieme alla sua incredibile forza virale, uno scompiglio senza precedenti nei conti societari. Non concentriamoci solo sul Napoli, di cui parliamo spesso. L’indisponibilità liquida è palpabile in 8 club su 10. Possiamo parlare di presidenti che hanno oltre a quel giro di affari anche holding, aziende extra-calcistiche o catene di negozi, ma il virus non ha devastato solo il calcio. La conseguenza della pandemia è stata estesa a tutti i settori, un po’ meno, forse, per l’alimentare. Ma non ci dilungheremo sui settori più colpiti. Parliamo di presidenti, e qui prendo l’esempio del patron Aurelio de Laurentiis che oltre al noto club possiede la Filmauro. Il settore del cinema è per caso una eccezione? Non lo è, così come non lo sono quelli automotive e potremmo continuare all’infinito.

Diciamo questo perché spesso da questi nostri amati social portiamo inconsapevolmente (nessuno di noi vi chiede di essere un economista o…un ‘tecnico’, per trovarci in tema) avanti, campagne di ‘stimolazione allo sperpero’, le chiamerei. Acquistare un giocatore o mettere sotto contratto uno qualsiasi dello staff tecnico e dirigenziale non comporta solo lo sborso ingente di somme al netto…esistono le imposte. E le imposte sono il motivo per cui tantissime e famose società ritardano (per fortuna non è il caso del Napoli) i pagamenti ai propri tesserati. A questo si aggiunge tutto il parterre di sponsor. Gli sponsor, main o tecnici che siano, non vivono una situazione migliore, anzi. Esempio: pensate che la T-Mobile (sponsor del Bayern Monaco) stia vivendo una situazione tutta rose e fiori? Anche il settore telefonia va in malora.

Creare, come nel caso di Napoli e anche Roma, spaccature interne, non fa altro che aumentare il rischio di spreco di danaro che sarebbe altrimenti fondamentale per costruire in futuro una rosa competitiva. Anzi, un club di alto livello. Tutti ci soffrono e pochi ci mangiano. Inoltre il coronavirus ha richiesto la necessità di staff medici più ampi e strutture a norma di legge, altri soldi da spendere. Richiedere l’acquisto di un qualche calciatore ad alcuni club sarebbe distopico, oltre che folle.

Continuiamo? Gli stadi vuoti, e qui non abbiamo alcun bisogno di dilungarci.

Scendiamo in campo con i tamponi

Arriviamo quindi alla ‘formazione’. Spesso abbiamo gettato colpe e ingiurie su allenatori, come nel caso di Gattuso, per un gioco non all’altezza dei ranghi di cui si fa parte. Altra tegola per Ringhio: Koulibaly out perché positivo. Si critica senza ragionare, ma questo è figlio della passione…o di repressione mentale. Non siamo malati, ma non siamo neanche razionali, se è questo che volete sapere. Almeno io, amici lettori, la penso così.

C’è bisogno di comprendere anche un punto fondamentale: il fatto che un calciatore o un dirigente venga pagato fior di quattrini, non fa di lui un supereroe o divinità mitologica. Siamo esseri umani, e finché non scopriranno che gli alieni esistono per davvero, non siamo immuni da malattie. Ma perché scrivo questo? Dalle mie sconosciute dita parte una composta quanto velata polemica ai tifosi che hanno gioito per la positività di un calciatore, quale Fabian Ruiz, per il semplice gusto di screditare ancor di più il professionista che si, non è stato all’altezza delle aspettative, ma è comunque un uomo. Ed è ignobile, per lui come per qualsiasi altro calciatore. Si, lettori, anche per gli acerrimi nemici juventini.

Arrivando al piano puramente tecnico, quello del gioco per cui vengono schierati i canonici 11 uomini in campo vi dico questo. Si, l’andamento della squadra, soprattutto del Napoli, è figlio anche del Covid. Osimhen out, sì per negligenza ma è un dato di fatto; Fabian out, scarso ma una pedina comunque importante per gli schemi di Ringhio; e adesso anche KK, probabilmente il miglior giocatore in assoluto della rosa.

Mi allaccio adesso alle parole di Raffaele Auriemma, da alcuni definito troppo critico o esagerato. Non sto qui a commentare il lavoro, discutibile o no, di alcune personalità del settore dell’informazione. “Sapete voi come si trova la società economicamente? Per caso siete i proprietari del Napoli?”.

Buona giornata a tutti.

