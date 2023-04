Società e Città allo Scontro

“Mi contraddico? Ebbene si, sono vasto. Contengo moltitudini”

Walt Whitman.

Chi ha creduto di poter scindere la Squadra dalla Città, non si intende di storia e sociologia. Chi ha creduto possibile che i 33 “napoletani” anni fossero come quelli trascorsi a Torino, pochissimo ha inteso di questi vicoli. Ancora, chi ha ritenuto valida l’idea che il business potesse essere estremo fino a scindersi dalla realtà economico-sociale della periferia nazionale, ha vissuto qui ma ha imparato poco.

Pochissimo, lasciatemi dire.

Il vecchio adagio, il pallone è mio e gioca chi dico io, qui è fallito da tempo.

Chiariamolo subito e fortemente.

La violenza non si giustifica. Mai. La stupidità lo stesso ma la convinzione che alcune forzature si possano fare sempre e comunque rende gli uomini ciechi.

Proteste, silenzi, violenze di piazza e slogan di rabbia, non hanno fatto altro che render noto al grande pubblico, un dissidio maturo tra società e città. Sono pochissimi i “dissidenti facinorosi” ma il sentiment è largamente diffuso. De Laurentiis non è mai stato amato, piuttosto accettato. Poco, onestamente, di persona e non di personaggio, ha fatto per farsi amare. Nulla di realmente serio è stato fatto per creare una seria discussione e sinergia, tra parti dello stesso cordone. Napoli non è Torino. Far azienda a Napoli non è farla altrove Prendere o lasciare.

Da uomini intelligenti anzi illuminati mi sarei atteso, un modus più lungimirante. Non da vate. Non da benefattore.

Su questa visione i Fedayn, gruppo storico, ha puntato i piedi. La società è del signor De Laurentiis, la squadra appartiene alla Città.

Sintesi.

Due fazioni allo scontro.

Due fazioni divise da ogni cosa, unite dal desiderio comune. Vincere.

Senza voler fare a tutti i costi i sociologi, esiste però un dato incontrovertibile. Il contesto, il territorio, la storia di quel luogo e le sue tradizioni non possono essere divise dalle sue espressioni sociali e culturali. Chi è uomo di mare, sa bene le peculiarità di ogni porto.

Più che una alleanza, siamo dinanzi ad una occupazione garbata, mi hanno spiegato nel pre partita.

Colpe?

Chi conosce Napoli, non si stupisce.

Con le Diversità, si impara a convivere, non si impone un criterio.

Servirà intelligenza e democrazia.

