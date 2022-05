Sky su rinnovo Meret: “Si va avanti solo se titolare”

Nelle ultime ore di mercato, Skysport si sofferma sul caso Meret- Rinnovo. Pare che il suo agente, Federico Pastorello, abbia incontrato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, per fare il punto su cosa vogliano fare del giovane portiere azzurro, classe 1997. Meret non vuole piu’ accettare concorrenza ne con Ospina e ne con nessun’altro, quindi vorrebbe garanzie sul suo futuro, ma soprattuto capire se il Napoli e’ intenzionato a puntare su di lui e garantirgli la titolarita’. Nel caso contrario il ragazzo , ex Spal, cerchera’ altrove il suo futuro. In pratica, o gioco titolare oppure addio. Beh, vedremo nei giorni a seguire come si sviluppera’ la cosa, ma certo e’ che Zoff quando era portiere, non avrebbe mai chiesto la titolarita’, visto che non ne aveva bisogno.

