Sky Sport la tocca piano: per il dopo Calhanoglu, al Milan vogliono Ounas

Dalla redazione di Sky Sport, nel corso della consueta striscia quotidiana dedicata al mercato, si è fatto riferimento ad un interessamento del Milan per Adam Ounas.

Procediamo con ordine. I rossoneri sono obbligati a colmare una casella in attacco, visto e considerato che Calhanoglu appare ormai vicinissimo ai saluti. Questione di ore, e il trequartista turco firmerà con l’Inter. A quel punto, dalle parti di Milanello sarà urgente trovare un sostituto. Accantonata l’ipotesi De Paul, poichè Udinese ed Atletico Madrid sono ad un passo dal formalizzare il trasferimento dell’argentino sulle sponde del Manzanarre, si sonda il terreno per Josip Ilicic, attualmente ai margini del progetto tattico all’Atalanta.

Il piano alternativo prevede invece di rivolgere l’attenzione in casa Napoli, per una operazione dai contorni low cost. Ounas è rientrato in azzurro dopo il prestito al Cagliari e al Crotone. Specialmente in Calabria, l’algerino ha avuto modo di mettersi in evidenza, dimostrato notevoli qualità tecniche ed una propensione a ricoprire un pò tutti i ruoli in attacco.

