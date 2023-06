Sky Sport annuncia: “Napoli forte su Gabry Veiga, offerta quasi pari alla clausola…”

Lo scouting del Napoli ha iniziato ad operare con vivacità, poiché si cerca di costruire una squadra competitiva per il nuovo tecnico del Napoli: Rudi Garcia. Il tecnico francese è arrivato sulla panchina azzurra con la voglia di conquistare trofei. Il sodalizio campano ha diverse questioni in sospeso. Tuttavia, secondo quanto riferito da Sky Sport, Il centrocampo sarà il reparto che subirà maggiori cambiamenti in questa sessione estiva di calciomercato.

“Diego Demme andrà via, Tanguy Ndombele non è stato riscattato e c’è la vicenda Piotr Zielinski aperta. I profili sul taccuino del Napoli non mancano”, uno su tutti Gabri Veiga del Celta Vigo che ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni. “Il Napoli è disposto ad arrivare a 30 milioni, ma la concorrenza non manca”.

Il calciatore spagnolo, classe 2002, era finito tra i candidati per il premio di miglior centrocampista della Liga Santander. A spuntarla, però, è stato il solito Luka Modric.

