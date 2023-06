Sky: Rudi Garcia al Napoli, scettici Bergomi e Marocchi

La notizia dell’annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli ha fatto inevitabilmente rumore. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi ha ammesso di essere un po’ scettico in merito a questa decisione:

“Scelta rischiosa, per il Napoli, quella di affidarsi ad un tecnico come Rudi Garcia, perché il calcio di oggi non è quello di due anni fa. Non so se Garcia sia riuscito ad intercettare quelli che sono stati i cambiamenti nel nostro calcio e in Serie A” è il suo pensiero.

Anche Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua dagli studi dell’emittente satellitare:

“Quando un allenatore arriva in una piazza che ha vinto così bene, deve cambiare più cose possibili. E Rudi Garcia è anche diverso rispetto a Spalletti. Se non cambiasse nulla sul mercato per me Osimhen andrebbe a nozze con lui. Io avrei preso Sousa che è più simile a Spalletti, comunque” ha affermato l’opinionista televisivo

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati