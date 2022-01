Sky – Olivera, pronta l’offerta del Napoli e decisa la formula: i dettagli

Il Napoli si fionda su Mathias Olivera, calciatore classe 1997 di proprietà del Getafe. Il club azzurro vuole bloccare l’operazione per l’estate, ma non è detto che non riesca ad anticipare il colpo per questa finestra di mercato. Ne parla questa mattina la redazione di Sky Sport.

Il Napoli avrebbe già preparato un’offerta che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni di euro complessivi, sempre con la medesima formula: prestito con obbligo di riscatto incondizionato. La dirigenza partenopea sarebbe disposta ad accoglierlo subito ma prima deve convincere il Getafe, che non vorrebbe lasciar partire il terzino sinistro in questa finestra di mercato. Nel caso in cui la posizione degli iberici non dovesse cambiare, Giuntoli riuscirebbe comunque ad assicurarsi il giocatore a giugno.

Dunque, pare che il Napoli abbia trovato il vice Mari Rui: Olivera è un terzino mancino uruguayano, impiegabile anche come esterno di centrocampo. In stagione ha totalizzato 18 presenze stagionali e un gol, mentre in carriera ha giocato 97 partite con il Getafe realizzando 2 reti e 5 assist.

