Sky: “Obiettivo Navas, ma occhio a Kepa…”, Sirigu, Navas, Kepa… chissa’ cosa stia davvero passando nella mente di Alex Meret in questo momento, soprattutto se si pensa che il campionato ormai e giunto a -2 giorni dal fischio d’inizio!

Alla corte di Spalletti e giunto il 35 enne ed esperto portiere Salvatore Sirigu, ed in tanti credone che si lui il predestinato, almeno fino all’avvento di Keylor Navas, oppure Kepa, ed in questo schieramento, Alex Meret scivolerebbe al terzo grado di portiere! Di questo avviso, ne e convinta anche la redazione sportiva di Sky, che parla del portiere , ex Udinese, come se fosse un separato in casa, con il tecnico di Certaldo, che non lo considera idoneo al gioco che predilige, per quanto concerne il ruolo di numero uno della porta azzurra.Ecco quanto riporta la redazione sportiva di SKY:

“L’obiettivo per la porta del Napoli sembra essere Keylor Navas, ma resta anche l’opzione Kepa perché guadagna di meno. Sirigu invece aspetta solo di essere annunciato dal Napoli. C’è ancora Meret, la scelta del numero uno per Verona non è così scontata vista la situazione psicologica non ottimale per l’ex Udinese”.

Sulle altre mosse di mercato, la redazione di Sky si esprime cosi.

“Il Napoli – secondo l’emittente satellitare – potrebbe perdere Fabian Ruiz, destinato al Psg, in Ligue 1. Al posto dello spagnolo il Napoli probabilmente prenderà un altro centrocampista. Il club azzurro vuole Nandez in prestito, ma il Cagliari non vuole darlo con quella formula. I sardi sarebbero disposti a cedere il calciatore solo in modo definitivo. Un altro nome da non trascurare, anche se l’affare appare complicato, è quello di Ndombele del Tottenham”.

