Sky, Marchetti: “Sostituto Insigne? Ci sono vari profili. Su Koulibaly e Fabian Ruiz…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

“Sin dall’inizio dell’avventura del Napoli in Europa League abbiamo detto che non ha nulla in meno rispetto alle altre pretendenti. La sfida contro il Barcellona è molto equilibrata, forse è leggermente sfavorito il Napoli ma siamo sul dettaglio. Il Napoli deve crederci in Europa League perché il processo di crescita vale anche in Europa. Ne farei anche un discorso di livello personale del Napoli: se vuole continuare a crescere, adesso deve darsi una dimensione europea più ampia di quella che ha avuto finora. Andare più avanti possibile e battere il Barcellona può essere una soluzione.

A Barcellona devono costruire una nuova identità e questo passa anche per la sfida contro il Napoli. Sanno che devono confrontarsi con una delle più grandi realtà italiane e penso che debba dimostrare anche di non essere finita come squadre. Non ho dubbi che un giocatore come Insigne debba essere sostituito, non so se il Napoli può pescare in Italia – si parla per esempio di Berardi – e poi sostituire Insigne e pensare di poter fare il paragone con chi arriverà sarebbe ingeneroso per tutti. Certamente dev’essere un giocatore di buon livello ma una replica di Insigne non la trovi. Non credo che la filosofia del Napoli sia di fare all in su un profilo solo, possibile che arrivi un giocatore forte e un altro.

Malcuit come ala destra? Penso che Spalletti sia più bravo di me nel capire cosa serve, non è da escludere in assoluto ma non credo che il Napoli voglia presentarsi con l’intenzione di difendersi. Ieri l’Inter ha accettato l’1 vs 1 contro il Liverpool accettando la mentalità europea, anche il Napoli può farlo. L’Inter ha un gioco molto dispendioso e diverse occasioni da gol che però spesso non realizza, squadra meno cinica di quanto dovrebbe. La bravura di chi vincerà il campionato quest’anno sarà proprio la differenza che l’allenatore farà nei momenti di difficoltà. E il Napoli è ancora lì. Ma la differenza la farà la gestione dei momenti difficili.

Barcellona su Koulibaly? Non ho notizie di contatti diretti ma non lo posso escludere perché si parla di un centrale per i blaugrana. Pensando a Koulibaly o De Ligt evidentemente pensano di spendere dei soldi. Zerbin nuovo Insigne? Ottimo giocatore ma un conto è giocare in B e un conto è giocare in Champions League.

Fabian Ruiz può andare via? Più lui che Demme, penso che il Napoli debba decidere che faccia avrà la nuova squadra. Rispetto alle pulsioni dei giocatori e le scadenze di contratto. Si deve decidere se far cambiare faccia al Napoli oppure no e di quanto

