Sky: “Koulibaly, il Chelsea ci riprova, agente a Londra”

Continua a non essere chiaro il futuro di Kalidou Koulibaly. Lo aveva detto lui stesso: “Non so cosa accadrà nel mio futuro”. E dal momento che le trattative per il rinnovo con il Napoli non avanzano, le big europee iniziano a pensare a lui per rinforzare le proprie difese senza spendere cifre impossibili (Koulibaly è in scadenza tra un anno e per questo il prezzo del suo cartellino è più basso): l’ultima tra le interessate a Koulibaly è il Chelsea, che sta guardando proprio in Italia per cercare il desiderato rinforzo in difesa (le altre piste seguite sono De Ligt e Skriniar, i cui prezzi dei cartellini sono però più alti). Da segnalare, inoltre, che l’agente di Koulibaly è in questi giorni a Londra e potrebbe quindi incontrare i blues.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato l’originale’:

“Oggi per Kalidou Koulibaly si è fatto sotto il Chelsea, l’agente del giocatore è a Londra. Il Chelsea cerca un difensore centrale e lo sta cercando soprattutto in Italia, ma evidentemente i prezzi troppo alti di Skrniar e De Ligt hanno portato il club inglese ad informarsi anche sul centrale che ha un solo anno di contratto col Napoli”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati