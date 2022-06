Sky: “Il Napoli pensa al dopo Tuanzebe, si cerca il centrale”

Gianluca Di Marzio, Sky, dal suo sito di mercato, parla della ricerca del Napoli che riguarda il quarto centrale di difesa. Occhi puntati su Leo Ostigard, difensore norvegese,, quest’ anno in forza al Genoa, ma di proprieta’ del Brighton. Il Napoli sembra stia trattando prorpio con la squadra inglese, ed avrebbe messo sul tavolo 3 milioni di euro per l’acquisto del calciatore, con percentuale nella rivendita futura, devono pero’ ancora essere definiti i bonus e le percentuali. Dettagli che saranno limati nei prossimi giorni, ma sembrerebbe che il calciatore stia prendendo la strada per approdare in azzurro.

