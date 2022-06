Sky: Il dopo Koulibaly si chiama Kim!

Kalidou Koulibaly è legato al Napoli da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2023. . Al momento il senegalese non ha raggiunto una intesa per il prolungamento, ed ecco quindi che il Napoli sta monitorando con attenzione il calciomercato. In caso di partenza di Koulibaly la società azzurra piomberebbe su Kim. Lo afferma Gianluca Di Marzio, nella trasmissione Calciomercato l’Originale, programma in onda su SKY.

“Se dovesse andare via Koulibaly, il Napoli tornerebbe su Kim, difensore coreano del Fenerbahce”.

Gianluca Di Marzio ha poi aggiunto nel corso del suo intervento:

“Non si tratta di un nome inedito anche perché il club di Aurelio De Laurentiis lo aveva già messo nel mirino nello scorso gennaio. Quello di Kim è il primo obiettivo in caso di partenza del senegalese Kalidou Koulibaly”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati