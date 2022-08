SKY: “Fumata Bianca in arrivo….”

Tanguy Ndombele in maglia azzurra! La trattativa tra il Napoli e il Tottenham e giunta alla Fumata Bianca. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis è in contatto sia con gli agenti del calciatore che con la società londinese, per definire l’accordo già trovato ieri, e sistemare gli ultimi dettagli in relazione alle cifre dell’ingaggio

Al momento non è stata definita la data delle visite mediche, che verrà programmata a breve, ma l’affare, come dice Sky, e’ ormai giunta ai dettagli. Per quanto riguarda le cifre, Ndebele si trasferirà al Napoli in prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Un vero affare se si pensa a quanto sia costato agli spurs il centrocampista francese, origine congolese, circa 70 milioni di euro, un affare, molto simile , al colpo Anguissa dello scorso anno, preso dal Fulham, e poi, riscattato quest’anno.

Da capire quale sara’ l’ingaggio del calciatore e quale potrebbe essere dovesse esserci il riscatto al termine di questa stagione. Con l’arrivo di Ndebele ci potrebbe essere un’accelerata per l’addio di Fabian Ruiz.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati