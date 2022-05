Sky conferma: “Fabian sempre piu’ lontano da Napoli, il Real lo chiama”

Fabrizio Romano , giornalista di SkySport, ed esperto di mercato, nel prodcast Here we go, si e cosi’ espresso su Fabian Ruiz e sulla sua permanenza in azzurro:

Carlo Ancelotti è letteralmente innamorato di Fabian Ruiz. Non è l’unico, perché piace a tanti club esteri, ma l’ex tecnico azzurro forse lo è un po’ di più. Il Real Madrid diversi centrocampisti e intende potenziare il reparto la prossima estate. Tra i primi nomi c’è sicuramente quello dell’ex Real Betis.

Il rinnovo è lontano

Tra Fabian e il Napoli le strade potrebbero separarsi presto. In scadenza di contratto a giugno 2023, lo spagnolo pare custodire il desiderio di tornare in patria, per cui le probabilità che rinnovi sono tutt’altro che alte. Ancelotti lo portò al Napoli, potrebbe decidere di fare lo stesso a Madrid. Ma prima – specifica Romano – bisognerà capire che prezzo farà Aurelio De Laurentiis

