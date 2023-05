Sky conferma che il DS Giuntoli si allontana dalla Juventus! Adl “beffa” i bianconeri…

Cristiano Giuntoli potrebbe rimanere a Napoli: da settimane si susseguono voci sul possibile addio del Ds in direzione Juve. Secondo Sky Sport, invece, la pista si è raffreddata: il dirigente azzurro ha un accordo verbale con i bianconeri, ma non riesce a liberarsi dal contratto col club partenopeo. Inoltre, c’è attesa per la sentenza della Juve, mentre i bianconeri stanno valutando se puntare su una soluzione interna, ovvero dare continuità al lavoro di Giovanni Manna, dirigente della formazione Next Gen.

