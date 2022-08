Sky, Compagnoni: “Ndombele lo conosco benissimo è da salto di qualità! Su Kvara…”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni che ha analizzato il mercato del Napoli:

“Koulibaly era il più forte centrale del campionato, ok, ma tutti mi parlano benissimo di Kim che me lo descrivono fortissimo. In attacco c’è grande varietà, poi bisogna considerare che Osimhen saltò mezzo campionato, se non lo salta quest’anno è una crescita. Ndombele poi per me è straordinario, se torna quello del Lione è da salto di qualità enorme.

Kvaratskhelia-Insigne? A me è piaciuto da subito, già in Nations League con la Georgia, aspettiamo con i paragoni, Insigne ha fatto la storia recente, ma il sostituto mi pare sia stato azzeccato. Ndombele lo conosco benissimo, Kvara meno ma ho visto che è un talento vero”.

