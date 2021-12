Sirene inglesi per Insigne: la situazione

Il Tottenham di Antonio Conte fa sul serio. La situazione delicata legata al mancato rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022, di capitan Insigne ingolosisce anche il club inglese.

Stando a quanto riporta la Repubblica, il numero 24 azzurro è fortemente tentato dalla proposta degli Spurs. Il club di Conte potrebbe farsi avanti con un’offerta low cost per Insigne di modo tale da assicurarsi le sue prestazioni sportive già nella finestra di mercato di gennaio.

D’altronde era inevitabile che le qualità tecniche di Insigne e le sua difficile condizione contrattuale ponessero l’attaccante napoletano al centro delle attenzioni di mercato.

Il capitano partenopeo non sente sicura la sua permanenza alle pendici del Vesuvio. Conte sarebbe in grado di usarlo nel 3-4-3 che sta mostrando a Londra. Per questo Il ds Fabio Paratici sta facendo una corte serrata al club partenopeo.

Come sostituire Insigne

Nel caso in cui partisse l’ala sinistra di Frattamaggiore, Spalletti dovrebbe ridisegnare il suo Napoli. Al momento in rosa non c’è un vero sostituito di Insigne. Il Napoli non vanta, tra le sue fila, una ala sinistra d’attacco pura capace di prendere il posto del capitano.

Si potrebbe adattare Lozano che sporadicamente ha occupato quel ruolo, seppur con risultati non brillanti. Si potrebbe addirittura azzardare Ounas, sebbene sulla fascia sinistra non abbia mai giocato e sarebbe una scommessa vera e propria. Insomma, se Insigne è out non si ha la certezza di chi possa sostituirlo e questo potrebbe essere un problema per Spalletti.

Nel caso in cui il 24 azzurro partisse a gennaio, il Napoli si troverebbe obbligato ad attuare un investimento sul mercato per coprire quel buco. Magari agevolato dall’indennizzo di Paratici per lo stesso Lorenzo.

Insigne: restare o andar via?

In definitiva: se Insigne e la dirigenza del Napoli troveranno un accordo, sarà giusto proseguire insieme un cammino iniziato quasi dieci anni fa. Al contrario, se le parti dovessero continuare ad avere idee diverse riguardo il fatidico rinnovo, è giusto che Insigne parta già a gennaio.

In questo modo il Napoli avrebbe maggior tempo ed opportunità per sostituire il suo campione. Allo stesso tempo il calciatore potrebbe voltare pagina, ritrovando tranquillità in un nuovo contesto.

