Sirene inglesi infiammano il mercato azzurro! Il Newcastle vuol portare via un’altro big…Offerta Monstre!

Sulle tracce di Khvicha Kvaratskhelia c’è sempre il Newcastle. La notizia, che è stata rilanciata in Arabia Saudita e in Inghilterra, ora trova conferme anche sulla stampa spagnola che parla di una proposta di 95 milioni di euro in arrivo, un’offerta dunque mostruosa, per portare in Premier League il campione georgiano. Dopo aver strappato Sandro Tonali al Milan, il fondo che fa capo allo sceicco proprietario del club inglese, vuole anche il miglior calciatore dell’ultimo campionato di Serie A.

Dal canto suo Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: il calciatore non si muove da Napoli per nessuna cifra e per ora lo stesso discorso vale per Osimhen a meno che, parole del patron, il PSG non voglia mettere sul piatto 200 milioni di euro per il calciatore nigeriano. Nei contratti dei due calciatori non ci sono clausole rescissorie e tale aspetto consente al club partenopeo di avere una notevole forza non solo sul piano delle eventuali trattative con le società interessate.

