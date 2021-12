SIRENE INGLESI: IL LIVERPOOL DI KLOPP VUOLE FABIAN

Siamo solo a inizio Dicembre, nel pieno di campionati e coppe europee, ma il mercato non finisce mai, Gennaio si avvicina ma in casa Napoli già si pensa al prossimo mercato estivo. Oggetto dei desideri di diverse squadre europee è il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, contratto in scadenza nel Giugno 2023, che con le sue ottime prestazioni, 5 gol e 2 assist per lui, è finito sotto la lente di ingrandimento dei migliori scout delle squadre europee.

IL LIVERPOOL DI KLOPP

Oltre alle già note squadre spagnole, Real Madrid e Barcellona, che vorrebbero riportare il talento spagnolo in patria, Fichajes.net, portale spagnolo, sottolinea l’interesse concreto del Liverpool allenato da Klopp, il quale vorrebbe una mezzala offensiva che possa sostituire la partenza estiva di Wijnaldum, pedina fondamentale del mercato faraonico fatto dagli sceicchi del Paris Saint-Germain. Fondamentale sarà la stagione del Napoli ed il volere del presidente Aurelio De Laurentis.

