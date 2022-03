Sirene d’Oltremanica: l’Arsenal tenta di sedurre Fabiàn Ruiz

Secondo quanto riporta “FourFourTwo”, diffusissima rivista di calcio pubblicata in Inghilterra, Fabiàn Ruiz è finito nel mirino dell’Arsenal. Il pivote sarebbe perfetto nel sistema di gioco di Mikel Arteta. Il tecnico iberico avrebbe dunque convinto il management dei Gunners a tentare di forzare la mano al Napoli.

Del resto, il centrocampista spagnolo è in scadenza nel 2023. E le trattative per il rinnovo dell’ingaggio non sono ancora veramente partite. La società partenopea, infatti, ha deciso di congelare tutte le situazioni contrattuali. Almeno momentaneamente, con l’evidente intenzione di non distrarre il gruppo dall’obiettivo scudetto.

Una strategia per certi versi pure rischiosa, che potrebbe prestare il fianco a manovre di disturbo operate da altre società.

Nel caso di Fabiàn Ruiz, pare che il presidente Aurelio De Laurentiis valutati l’ex Betis non meno di 40 milioni di euro. Mentre il mensile “FourFourTwo” parla di un’offerta da 20 milioni dei londinesi. Ben al di sotto, quindi, della stima fatta dal Napoli. Inimmaginabile pensare alla cessione ad un prezzo così fortemente scontato.

Anche perchè sulle tracce del metodista di Spalletti si sono ampiamente mosse sottotraccia due Top Club della Liga: il Real e l’Atletico Madrid.

