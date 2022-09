Sinisa Mihajlovic, Saputo lo Esonera…Vile!

Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. La società non ha trovato un accordo consensuale con l’allenatore serbo e ha deciso di esonerarlo. I dirigenti rossoblù hanno incontrato il tecnico a Roma (nel giorno di riposo del tecnico e della squadra) con l’obiettivo di chiudere in modo non conflittuale il rapporto professionale, ma non ci sono riusciti: Sinisa ha rifiutato di rassegnare le dimissioni (che non gli avrebbero ovviamente comportato un danno economico).

Un brusco e amaro finale per una favola nella quale ora tocca al Bologna la parte dell’orco. “La decisione più difficile da quando sono presidente” dice Joey Saputo. Una decisione “inevitabile e sofferta presa per il bene della squadra e del club” – sono le parole ufficiali -: “Sfortunatamente anche i cicli tecnici che hanno dato soddisfazioni sportive, come questo, possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale”.

L’amministratore delegato Claudio Fenucci (“Sinisa è un esempio che resta nella storia del nostro club”), il direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio hanno così scelto di sollevare Mihajlovic dall’incarico. “Trattatemi da allenatore e non da malato” ha sempre chiesto Sinisa (mai durato tanto a lungo su una panchina) che dal 2019 lotta contro la leucemia.

Il Bologna lo ha preso in parola guardando alle 5 partite vinte su 25 negli ultimi 8 mesi. Vista da fuori sicuramente una scelta impopolare, cinica e perfino disumana: più comprensibile invece – anche se non da tutti condivisa – se vista da vicino nell’evolversi quotidiano delle cose pallonare.

Il Bologna aveva aspettato il suo allenatore (quanti club professionistici lo avrebbero fatto?) consentendogli di allenare a distanza per molti mesi e addirittura prolungandogli il contratto, ricambiato da un Sinisa che ha sempre dato tutto se stesso e spesso non ha avuto timore di presentarsi in panchina al minimo delle forze e a rischio della propria pelle. Un atteggiamento straordinario e per certi versi eroico che faceva passare in secondo piano alcune intemperanze e asperità pubbliche o private di un personaggio che ha sempre amato essere scomodo e indipendente, come un cavallo scosso del Palio. Alla fine il club ha trovato il coraggio di interrompere un rapporto sportivo che non funzionava più da almeno un anno, mettendo nel conto anche il pessimo ritorno di immagine. Sarebbe stato ipocrita, hanno pensato, continuare solo per compassione ma senza convinzione. “La squadra ha bisogno d’altro”, spiegava un dirigente off record.

Mihajlovic, una favola finita malissimo…

Si è chiusa dunque nel peggiore dei modi una vicenda che aveva commosso e appassionato tutta l’Italia, non solo sportiva: l’avventura umana di Sinisa aveva coinvolto tutti, arrivando fino al palco del Festival di Sanremo, due anni fa. E poi interviste in tv, una biografia, incontri, la cittadinanza onoraria bolognese, applausi cori e striscioni in tutti gli stadi, forse una fiction all’orizzonte. Sinisa è diventato un testimonial della sofferenza e della forza di volontà, raggiungendo altissime vette di popolarità. Ma nel calcio contano i risultati e sul campo la fiaba era finita da tempo: il Bologna nell’anno solare 2022 ha vinto 5 partite su 25 giocate e la delusione della società e della piazza andavano crescendo da tempo. L’inizio di questo campionato – che ha visto Sinisa Mihajlovic assente nel ritiro di preparazione perché ricoverato – è stato decisamente negativo: tre punti in cinque gare, cioè tre pareggi in casa contro Verona e Salernitana e a La Spezia, domenica scorsa. Quattro volte in vantaggio, quattro volte rimontati. Già in giugno le perplessità del club, ingaggiato un nuovo artefice come Sartori dall’Atalanta, erano forti, il ciclo si era già esaurito, ma si era deciso di dare una chance ulteriore al tecnico, sotto contratto fino al 2023. L’avvio in salita ha confermato i pregiudizi e lo scetticismo, soprattuttto da parte del presidente Saputo.

