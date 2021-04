Sinagra: “I soldi hanno prevalso sull’amore: qualcuno è responsabile se Diego Maradona non è più con noi”

Mesi dopo la morte di Diego Armando Maradona si discute ancora di scabrosi risvolti che vedono come responsabili della morte del Diez persone a lui vicine.

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuta Cristiana Sinagra, madre di Diego Maradona jr: “Sapevamo già dall’inizio che c’erano delle responsabilità sulla morte di Diego, questa è una cosa che non fa dormire la notte ne me ne mio figlio. Oggi poteva essere ancora con noi. I figli non lasceranno nulla di intentato, il padre ripeteva in continuazione che tutto quello che faceva lo faceva per i suoi figli, solo ed esclusivamente per loro”.

“La cosa più importante, però, è il dolore: il dolore di sapere che tuo padre poteva essere ancora con te. Mio figlio dopo la morte del padre ha dovuto fare un percorso con uno psicologo: venire a conoscenza di una cosa del genere è stato difficilissimo. Alle volte ancora prende il cellulare tra le mani sperando in un messaggio del padre perché Diego era un padre molto presente”.

“La rabbia che il denaro vinca sempre sull’amore: un po’ di amore in più, anche di un medico, avrebbe potuto fare la differenza. Per colpa di qualcuno, Diego non c’è più. I figli mostreranno anche in futuro l’amore per il padre: speriamo di poter organizzare i giochi maradoniani dopo aver ottenuto giustizia”, conclude la mamma di Diego Maradona Jr.

