Simeone: “Tutti dobbiamo essere decisivi”

A pochi minuti dall’inizio di Napoli-Genoa, le parole del Cholito. Al centro dell’attacco, vista l’assenza di Osimhen, il suo contributo sarà fondamentale.

Per l’argentino intervistato da DAZN, tutta la squadra deve dare il massimo:

“Non solo io, tutti dobbiamo essere decisivi. In questo momenti è il gruppo, che deve uscire fuori. A livello individuale bisogna sempre dare di più. Il livello del gruppo sarà molto importante per questa partita, proveremo a fare il massimo tutti insieme”

Alcune novità nella formazione, come la partenza dal primo minuto per Traore. Un Napoli che non può più sbagliare, i gol di Giovanni Simeone, al di là delle sue parole, saranno un elemento fondamentale, per vincere la partita.

