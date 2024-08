Simeone si candida per l’Atalanta.

Il grave infortunio di Scamacca, per lui stagione compromessa, costringe la Dea a rivedere il reparto offensivo. Con il Real Madrid alle porte, i bergamaschi devono trovare un sostituto in attacco, in pochi giorni.

Il DS Tony D’Amico apprezza le qualità del Cholito dai tempi del Verona, lo stesso calciatore argentino, preferirebbe una squadra, che gli offra la possibilità, di giocare con più continuità.

Il Napoli lo valuta 15 milioni e avrebbe già offerto il giocatore, agli orobici. Anche Abraham rientrerebbe nei piani di Gasperini, ma la valutazione della Roma è più elevata, rispetto a quella del Cholito.

Manna deve prima risolvere la questione Osimhen, in realtà, anche se nei piani della società partenopea, ci sarebbe più la volontà a trattenere Cheddira, che può interpretare diversi ruoli in attacco.

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente la stagione degli azzurri, con l’impegno di Coppa Italia, ma la possibilità che non sia stato definito ancora, il ruolo del centravanti è molto concreta.

Nel caso partisse Simeone, il Napoli avrebbe comunque la liquidità per chiudere altre operazioni di mercato. Sia a centrocampo che in difesa, ci sono ancora cose da sistemare. Con ogni probabilità, come da prassi ormai, i veri movimenti di compravendita, si faranno negli ultimi giorni di Agosto.