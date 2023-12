Simeone scontento, ma di cessione neanche a parlarne

Circola una voce insistente tra gli esperti di mercato (o presunti tali…): Giovanni Simeone è stufo di stare a guardare. Vorrebbe giocare di più, e potrebbe valutare l’idea di farlo altrove. Una notizia, che qualora venisse confermata, creerebbe non pochi problemi al club partenopeo.

In eftetti, c’è tanto da lavorare in casa Napoli, se davvero la società vuole dare un senso alla seconda parte di questa sciagurata stagione e rimediare ai macroscopici errori estivi. De Laurentiis ci ha messo la faccia, dopo l’ennesima delusione contro il Monza. Consapevole della necessità di rivitalizzare l’ambiente, depresso e intristito dalla sue gestione del post scudetto. L’unico argomento in grado di risollevare il clima rimane il mercato di “riparazione” ormai alle porte.

E’ innegabile che ai Campioni d’Italia servano almeno tre o quattro innesti che innalzino tanto il livello qualitativo della rosa, quanto il tasso di esperienza. Il presidente continua a credere nel quarto posto, perchè la “sua creatura” non può assolutamente permettersi il lusso di rimanere fuori dall’Europa che conta. Quindi urge qualche colpo ad effetto che onori anche il tricolore cucito sulla maglia. Insomma, se non sarà ribaltone, poco ci manca.

Le rivoluzioni chiaramente lasciano sul campo anche nomi illustri. In questo scenario si inserisce la situazione de El Cholito. Ammaliato dalle sirene della Premier. L’argentino era già finito nel mirino di West Ham e Newcastle, che potrebbero tornare alla carica. Senza dimenticare il fascino della Liga e l’opportunità di giocare nel campionato dove allena il papà. Villarreal e Siviglia farebbero carte false per arruolarlo.

Ma il Napoli da quest’orecchio pare non voglia sentirci. Anche a casua della concomitante assenza di Osimhen. Impossibile stabilire precisamente le tempistiche. Tutto dipende da quanto la sua nazionale avanzerà nella Coppa d’Africa, che comincerà a metà gennaio.

Inimmaginabile dunque pensare che si impoverisca l’ulteriormente l’organico, mentre si cerca di coprire le lacune strutturali in gardo di incidere negativamente sul rendimento complessivo della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati