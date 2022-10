Simeone Pazzesco, Un gol ogni 62′ minuti!

I numeri di Giovanni Simeone sono clamorosi. L’argentino, grazie alla doppietta rifilata ai malcapitati scozzesi dei Glasgow Rangers, si è portato a quota sei reti in stagione in dieci presenze complessive tra campionato e Champions League. Nella massima competizione continentale per club il Cholito è sceso in campo quattro volte realizzando altrettante reti mettendo insieme 242 minuti. L’attaccante, in Champions, segna un gol ogni sessantuno minuti. Un vero record.

I numeri del Cholito sono solo leggermente inferiori in campionato. Sei presenze per lui in Serie A e due reti. 125 i minuti disputati, un gol ogni 63 minuti. Confrontando i dati viene fuori l’incredibile media realizzativa di Giovanni Simeone: una rete ogni 62 minuti.

Ma solo chi guarda distrattamente il calcio può essere sorpreso dallo straordinario rendimento di Simeone. L’argentino, un anno fa, al Verona, bucò le reti avversarie per ben 17 volte. Non è una sorpresa, di conseguenza, che in una squadra infinitamente più competitiva abbia addirittura migliorato quei numeri.

