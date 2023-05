Simeone: Maradona ci ha aiutato dal cielo!

A dirlo è un argentino doc, come el Cholito, che ha il papà che si chiama Diego, proprio in onore al Pibe de oro. Intervenuto nella trasmissione di Radio Kiss Kiss, ufficialmente per fare gli auguri alla piccola Rachele, romana ma tifosissima del Napoli, ne ha approfittato, per tornare sul discorso campionato:

“Questo scudetto è stato bellissimo, al di là del fatto che sia venuto il mio papà. Goderselo con questa gente, che aveva bisogno di festeggiare, è stata una cosa grandiosa. Qui ogni giorno è una festa, qualcosa di straordinario”

Da argentino non poteva non esprimere un pensiero su Maradona. Sempre nel cuore dei napoletani:

“Da lassù Diego ci ha dato una mano. Sia al mondiale all’Argentina, che qui a Napoli. Ci ha aiutati in questo anno. Sicuramente sarà molto contento, di quello che siamo riusciti a fare”

Il futuro del Cholito al Napoli non è così scontato, però. Arrivato con un prestito oneroso da 3 milioni di euro, avrebbe l’obbligo di riscatto a due condizioni, qualificazione in Champions e 20 gol realizzati. La seconda condizione ovviamente non è stata soddisfatta. Per lui 9 gol in stagione, in tutte e tre le competizioni, campionato, Champions e Coppa Italia. Quasi tutti gol pesanti però, come quelli segnati contro Milan e Roma, che hanno messo una firma pesante, sul tricolore. Per 12 milioni di euro, il club azzurro dovrebbe riscattarlo, anche se c’è da capire la situazione Osimhen, che piega prenderà.

Nel frattempo ci sono ancora tre partite di campionato da giocare, Osimhen partirà titolare sicuramente, per legittimare la classifica di cannoniere. Simeone però, a gara in corso, potrebbe ancora regalare qualche emozione. Tanto per ribadire che lui a Napoli, può ancora dare molto.

