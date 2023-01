Simeone: Dispiace, eravamo lenti

L’argentino del Napoli sottolinea l’amarezza, per la clamorosa eliminazione degli azzurri, contro la Cremonese.

Turn over indigesto per Spalletti, 10/11 di cambi di formazione, non portano il risultato sperato.

Sottovalutazione dell’impegno? Ai microfoni di Sky, non è d’accordo El Cholito :

“Mi dispiace per il risultato, ce l’abbiamo messa tutta. Penso che dobbiamo correggere gli errori, ma guardare anche le cose buone che abbiano fatto. Sicuramente non è la partita che volevamo fare. Il primo tempo eravamo lenti, poi abbiamo inizio a trovare le combinazioni giuste. Ci abbiamo provato e riprovato, ma non ci siamo riusciti. Nei primi 20 minuti, loro erano bassi e non siamo riusciti a fare quel tipo di gioco, che siamo tutti abituati a vedere. Non significa che ci siamo rilassati, anche gli avversari hanno fatto un buon lavoro e non abbiamo trovato gli spazi”

Simeone era riuscito a ribaltare il risultato, sembrava ormai una pratica archiviata, il gol della sicurezza però non è arrivato, l’attaccante partenopeo l’ha vista così:

“Dopo aver subito il gol ci siamo svegliati, da lì abbiamo fatto un po’ meglio ed abbiamo alzato il livello. Siamo riusciti a fare 2 gol in un momento difficile, poi quando eravamo stanchi, non siamo riusciti a fare il gol decisivo”

Tanti cambi di formazione, difficile trovare tutti i giocatori che giocano meno, in condizione, il ritmo partita si acquista giocando. L’argentino però non cerca scusanti:

“Io devo essere sempre pronto. So di non giocare tanto, ma nella mia testa mi preparo come se dovessi giocare. Mi dispiace quando non gioco, però me la godo anche quando non sono in campo. Così come contro la Juventus, vedere la squadra giocare così è bello. Certo mi dispiace non esserci, le scelte di formazione a volte le capisco, altre no”

Alla fine parla del suo rapporto con la città di Napoli, un ambiente passionevole, che gli ricorda la sua terra:

“Napoli è molto intensa, non si può camminare tranquillamente. C’è un po’ di pazzia, la tanta passione che c’è porta a volerci tanto bene. La gente si identifica con il nostro gioco e la nostra identità. Fa piacere perché sono persone di mare, a volte mi invitano a fare un giro. Ci sono tante persone generose, molto disponibili”

Una sconfitta difficile da digerire, ma che non deve smorzare l’entusiasmo, come quello di Simeone, che da sempre il massimo, ogni volta che scende in campo.

Una doccia fredda che deve risvegliare subito l’attenzione, al prossimo impegno, per nulla scontato. La Salernitana richiama Davide Nicola e vorrà giocarsi questa opportunità, al 1000 per 1000. Questa eliminazione dovrà essere da lezione, per non prendere nessun appuntamento sotto gamba.

