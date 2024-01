Simeone: “Abbiamo un’anima forte”

Torna il Cholito, alla sua maniera, con un gol pesante, che apre la sfida tra Napoli e Fiorentina, spianando la strada alla vittoria azzurra.

Subito intervistato, l’argentino, al triplice fischio, ai microfoni di Mediaset racconta la sua partita:

“Una bella vittoria, contro una grande squadra. Sono riuscito quando mi arrivava la palla, a muovermi negli spazi. Non so se può essere la partita della svolta, ma al di là della formazione e della tattica, siamo noi dentro al campo a dover dare tutto. Per come abbiamo giocato oggi, per l’atteggiamento che abbiamo avuto oggi, abbiamo dimostrato che abbiamo un gruppo forte, abbiamo un’anima forte, dobbiamo continuare su questa strada”

Manca Osimhen, ma Simeone, come l’anno scorso si fa sempre trovate pronto. Il Cholito conferma, la sua attitudine a dare sempre il massimo:

“Cerco sempre di far vedere ai miei compagni, che non bisogna mollare mai. Quando passerà il tempo e finirà il calcio, un giocatore proverà a ricordare tutto quello che ha fatto. Preferisco ricordare tutti gli allenamenti, tutte le partite che ho dato qualcosa ai compagni, che ho dato qualcosa per me stesso”

La garra argentina di Giovanni Simeone non è mai mancata, sia in campo che fuori.

Mazzari poi, con gli attaccanti argentini ha sempre avuto un feeling particolare. Per la finale di Lunedì, il tecnico toscano, potrà contare sul numero diciotto, in grande forma.

