Simeone: Abbiamo fatto una grande partita!

Al settimo cielo l’argentino, ancora una volta entra e risolve una partita complicata. Così come a Milano, un gol da campione, che regala al Napoli una vittoria pesantissima, contro un avversario tosto fino all’ultimo minuto.

Ai microfoni di DAZN, El Cholito è felice come una pasqua:

“Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima, non ci siamo riusciti. Poi contro una squadra così forte è difficile, poi alla fine è stata una cosa incredibile”

Il suo tiro sotto al sette ha fatto venire giù il Maradona, poi si è sdraiato a terra, come contro il Liverpool, poche presenze in stagione, ma quando subentra risulta sempre decisivo.

“Sono contento, contento per la squadra, per come stanno andando le cose. Sono felice per il gruppo e per quello che c’è fuori dal gruppo, ci sono tante cose che mi fanno felice”

Quinto gol da subentrato, non riusciva più ad alzarsi da terra dopo il gol, come ti senti?

“Non stavo tanto bene, avevo un po’ di mal di pancia oggi, ma quando entro do’ sempre tutto. Sono molto contento per questa sera”

Tredici punti sulla seconda, cosa significa per voi questa vittoria?

“Significa che sono tre punti molto importanti, che dobbiamo continuare a ragionare partita su partita. Una vittoria difficile, ora bisogna già pensare alla prossima, a fare risultati per il Napoli”

Spalletti continuava a chiamarti, a darti indicazioni, quanto è stato difficile?

“Non avevo più aria, quando entri è tutto più difficile, il ritmo è già alto e mantenerlo non è facile. Sono contento per i consigli del Mister, ho dato tutto quello che avevo”

La famiglia Simeone arriva a 100 gol in serie A. Per Giovanni 70 , per Diego 30, sapevi di questo traguardo raggiunto?

“Una cosa molto bella. Continueremo anche con i miei fratelli, ad incrementare questo record”

Napoli si gode Giovanni, che da quando è arrivato non ha mai tradito le attese. Stasera è entrato al posto di Osimhen, una sostituzione pesante, che non ha messo in imbarazzo l’argentino. Al gol del nigeriano, El Cholito era quello più esaltato in panchina, nel festeggiare il gol del compagno. Segno che in questa squadra per prima cosa esiste il Noi, poi delle individualità che fanno la differenza. Dove tutti aspettavano la Joya, come il suo allenatore aveva presagito, definendolo il miglior talento in campo. La risposta migliore la da un altro argentino, quello che non t’aspetti, con tanti saluti al tecnico portoghese.

