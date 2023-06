Silvio Baldini svela un retroscena: “Spalletti mi ha detto che la scelta di Garcia è la migliore che si poteva fare e che il Napoli vincerà un altro scudetto”

Luciano Spalletti ha lasciato il Napoli con la vittoria del terzo storico scudetto, è stata una scelta ponderata quella dell’allenatore. Dettata anche da un’introspezione personale che lui stesso ha fatto al termine di questa trionfale stagione a tinte azzurre. C’è un po’ di nostalgia nell’animo del tecnico toscano, che già non perde mai occasione per fare una toccata e fuga in città. Pare che adesso sia ad Ischia a godersi il meritato relax dopo una stagione senza soste da far tremare i polsi.

Il Napoli, dal canto suo, è ripartito con un nuovo allenatore che prenderà il suo posto e le redini della squadra a partire dal prossimo primo luglio. Rudi Garcia è stato scelto da De Laurentiis per proseguire il lavoro del tecnico di Certaldo. A tal proposito, Silvio Baldini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato cosa ne pensa Spalletti sul neo tecnico del Napoli: “Spalletti mi ha detto che la scelta di Garcia è la migliore che si poteva fare e che il Napoli vincerà un altro scudetto”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati