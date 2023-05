Silver Mele, un post davvero toccante: “Questo scudetto é anche il nostro caro Gigi…”

Il Napoli corre spedito verso il terzo storico scudetto della sua storia, il giornalista Silver Mele, che qualche giorno fa ha perso il suo caro papà Gigi, attraverso la sua pagina di Facebook ha scritto un post molto commovente, a tratti struggente per raccontare l’epopea degli azzurri:

“Questo scudetto è anche il nostro caro Gigi (il carissimo papà scomparso, ndr.). E fa bene Aurelio ad urlarlo dopo esser stato tacciato nel 2018 di aver subito in silenzio. Perché correo, urlavano gli stessi dell’A16, perché seduto allo stesso tavolo delle spartizioni coatte. Macché. Con alcuni di noi il presidente raccontava col ghigno di chi è troppo avanti che sapeva bene che “ci hanno fregato”. Mai Aurelio avrebbe fatto Don Chisciotte. Meglio andare avanti, rispettando le regole nell’attesa che per arroganza, protervia e palese, goffa incapacità il sistema implodesse. Sapeva Aurelio che sarebbe avvenuto. Torno a Gigi che le dinamiche dell’opinione a lauta prebenda le aveva viste da vicinissimo e in molti casi durante i trent’anni trascorsi in Rai. Una sera di quel 2018, quando l’onta dei risultati indotti scuoteva domenica dopo domenica la credibilità del calcio e i meriti del Napoli bellissimo di Sarri, Gigi mi metteva in guardia: “Occhio che questi qui non ti fanno più lavorare. Non immagini come e quanto possano nello stravolgimento di fatti, ruoli e realtà”.

Inoltre Silver ha aggiunto

“Non era la prima volta che me lo diceva. Così presi una sedia e mi ci piazzai innanzi: “Ok papà, dimmi cosa vuoi che faccia. Hai visto l’ennesimo scempio di oggi? Bisogna davvero far finta di niente? Quello che mi dirai di fare… farò”. Il vecchio agitò il capo mentre le mani grosse e forti erano già tremanti per il Parkinson: “Eh, no. Bisogna dire e raccontare la verità. Ma sta attento. Tieni gli occhi aperti. La dignità e la stima della gente onesta non hanno prezzo”.

“Le censure sono arrivate Gigi e l’opinione a lauta prebenda si immerge nell’ingenua dabbenaggine di chi non vuol vedere. O di chi semplicemente non vuol farsi dire ciò che in cuor suo sa. Ma Gigi quel cuore noi lo abbiamo salvato ancora una volta. Così come quando pedalavi senza sosta. Così come ancora starai facendo. È anche questo lo scudetto del Napoli di Aurelio”. Ha concluso il giornalista nel suo commovente post.

