Silver Mele: “Tutto ebbe inizio…”

Silver Mele, giornalista e conduttore di Canale 8, ha condiviso il grafico proposto da SkySport in cui viene raffigurata la prima formazione del Napoli dell’era De Laurentiis, presidente che rilevò il club nel lontano 2004 dal tribunale fallimentare. “Tutto ebbe inizio così”, scrive Mele. Per la sfida contro il Cittadella nel vecchio San Paolo il 26 settembre 2004, tra i pali Belardi, in difesa Scarlato, Ignoffo, Savino, a centrocampo Toledo a destra, Mora a sinistra e al centro Corrent, Gatti e Montervino.

In attacco Sosa-Berrettoni con Varricchio e Abate alternative. In panchina Ventura. Insomma, non fu un inizio semplice per i partenopei che pareggiarono 3-3 davanti ad almeno 45 mila persone. Al termine di quella prima annata il Napoli non centrò la promozione in Serie B perdendo ai play-off contro l’Avellino. Dopo un secondo anno di C riuscì finalmente a conquistare il diritto di giocare in cadetteria. E dopo un solo anno, nella stagione 2007-2008, per la prima volta nell’era De Laurentiis giocò in Serie A.

htt://pwww.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati