Silver Mele incredulo e arrabbiato: “Si sta asfaltando il campionato, eppure c’è disgusto attorno al Napoli!”

Silver Mele, giornalista e conduttore televisivo di Canale 8, ha commentato quanto accaduto al Maradona durante la sfida di campionato tra Napoli e Milan (finita 4-0 per i rossoneri). Queste le sue parole:

“Incredibile, insensato, disgustoso quanto si è visto ieri sera. Non per la sconfitta che sul campo può starci contro un avversario in palla. Ispirato e con la gamba frizzante. Ma per tutto quello che c’è stato attorno alla squadra che sta asfaltando il campionato”.

Figlia – ha aggiunto – di una progettualità rara, antitetica alle obsolete e maldestre dinamiche che tengono aperte sul calcio italico, ancora una volta, gli obiettivi di Procure e tribunali. Inutile e dannoso schierarsi. Auspicabile invece che a spuntarla sia il buon senso: perché macchiare irrimediabilmente una stagione così speciale della storia cittadina? Davvero non si comprende il perché di tanto autolesionismo. Tutto molto triste e ingiusto”.

