“Siamo all’ ottavo incontro a Castel Di Sangro…” Calenda-Adl per trovare la quadra Osimhen! Tifosi del Napoli in attesa. A riferirlo e’ Gianluca Di Marzio

Resta o va via? I tifosi del Napoli non si chiedono altro: cosa accadrà con Victor Osimhen? Firmerà il rinnovo di contratto o verrà ceduto in Arabia? Nonostante il calciatore abbia definito la maggior parte dei dettagli del possibile prolungamento, il rilancio dell’Al-Hilal ha mischiato le carte, ingolosendo il centravanti nigeriano con una super offerta di ingaggio che supererebbe i quaranta milioni di dollari a stagione. Per cercare di mettere la parola fine alla vicenda, il presidente Aurelio De Laurentiis vedrà nuovamente il manager di Osimhen in ritiro.



L’agente Roberto Calenda, in questo momento, si troverebbe a Castel di Sangro, come riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, attraverso il suo portale ufficiale:

“Dopo l’incontro dello scorso 1° agosto tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, lo stesso procuratore è tornato nuovamente nel ritiro di Castel Di Sangro. Nell’ultimo faccia a faccia si è discusso elementi relativi all’ingaggio che dovrebbe percepire il classe 1998 e il valore della clausola che verrà inserita nel nuovo contratto. Il prossimo dovrebbe essere l’ottavo incontro in poco meno di un mese…”.

La speranza dei tifosi, ed anche della società azzurra, è che questo meeting possa essere foriero di novità importanti sul futuro dell’attaccante africano: che venga finalmente trovata la quadra definitiva sul rinnovo?

