Si arresta l’ondata di vittorie consecutive del Napoli, che ottiene un prezioso punto in un impegnativo match contro la Roma. I giallorossi, reduci da un clamoroso 6-1 in Europa, reagiscono con grinta e grande entusiasmo dallo stadio, che ha registrato il sold out. La Roma spinge nei primi minuti, specialmente sulle fasce, senza creare particolari pericoli che arrivano solo al 27′ con Abraham. L’inglese, su assistenza di Cristante, penetra centralmente la difesa azzurra ma conclude largo a tu per tu con Ospina.

Il Napoli risponde e cresce nel finale, con Insigne ed Osimhen sugli scudi, molto pericolosi per la difesa avversaria in un paio di occasioni. Gli azzurri confermano il buon momento nella ripresa, palleggiando con ritrovato ordine e pressando meglio l’avversario. Clamoroso il palo di Osimhen al 56′, con Rui che non riesce a ribadire la respinta. Sugli sviluppi del successivo corner ancora Victor svetta, sfiorando la traversa con un ottimo colpo di testa. La Roma, parsa fino a quel momento stanca, risponde sfiorando la rete prima con Pellegrini in acrobazia e poi con Mancini di testa, che fallisce un’importante occasione su palla inattiva.

Il match termina a reti bianche, con un risultato prezioso per gli azzurri, calati molto nel finale. Le pagelle di Roma-Napoli:

Ospina, 6.5: Prezioso nelle uscite ed in impostazione. Non si scompone ricevendo passaggi complicati, gestendo bene il pallone. La difesa

Di Lorenzo, 6.5: Sempre coinvolto in costruzione sulla destra, oggi è costretto ad una gara più difensive e la svolge senza sbavature, anzi chiudendo più volte potenziali pericoli. Partita ordinata del terzino, sì con una minore proposizione offensiva, ma non per questo negativa.

Rrahmani, 7-: Sempre più titolare di questa difesa, Amir non delude le attese anche oggi (sarà dura per Manolas imporsi). Sbroglia alcune situazioni intricate con anticipi importanti.

Koulibaly, 7+: Il gigante azzurro rischia di macchiare una prestazione perfetta con qualche intervento di troppo, ma senza di lui il risultato sarebbe sicuramente diverso. Inoltre, le sue salite palla al piede hanno aiutato la squadra a rompere le linee avversarie.

Mario Rui, 7: I giochi di prestigio con il tacco e l’ordine difensivo messi in campo ci costringono ad assegnargli ancora un ottimo voto, consapevoli delle possibili conseguenze di tale azione. Mette ordine alla manovra, cercando di innescare con buoni palloni la punta in avanti e spinge con qualità. Sfiora il goal del possibile 1-0 in seguito al palo.

Anguissa, 7.5: La partnership tra lui e Fabian è anche oggi una grande certezza di questo nuovo Napoli. L’MVP dell’incontro vince fisicamente molti avversari, e tra le sue gambe il pallone sembra sempre al sicuro. Qualche indecisione nella trequarti avversaria in meno, ed il voto sarebbe stato anche superiore.

Fabian, 7: L’imbucata per Politano è un vero tocco di classe, non premiato purtroppo dal goal. Metronomo della squadra, smista spesso con precisione (95%) il pallone, aiutando con abnegazione il compagno nelle marcature e nel pressing.

Zielinski, 4.5: Uomo in meno in un match difficile, in cui un suo lampo di classe avrebbe certamente aiutato. Perde un velenosissimo pallone favorendo un ottimo Cristante, una vera spina nel fianco per gli azzurri, ed esce senza illuminare alcuna azione.

Politano, 5.5: Alcuni guizzi interessanti, che avrebbero anche dovuto portare ad ammonizioni per gli avversari, ma poco altro. Non incide in alcuna fase e non dialoga sempre bene con i compagni.

Osimhen, 7-: Abituati a prestazioni completamente dominanti, una semplicemente buona pare quasi negativa. Gioca bene col fisico e colpisce un clamoroso palo nella ripresa, a seguito di un ottimo inserimento. Non trova con facilità la profondità, ma riesce comunque a rendersi pericoloso anche con percussioni centrali.

Insigne, 5.5: Qualche svista pericolosa costa al Napoli alcune coperture rischiose. Perde troppe volte il pallone e non riesce ad incidere in costruzione, non pescando con precisione Osimhen e Politano (da lui spesso cercati).

Sostituzioni

Lozano, 6

Elmas, 6+

Mertens, SV

