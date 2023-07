“Si e’ tatuato lo scudetto sul braccio? E come farà l’anno prossimo a Torino?…” Punzecchia cosi, un noto giornalista, l’ex tecnico azzurro Spalletti

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha espresso alcune considerazioni sul Napoli nel corso della trasmissione Tutti in ritiro.

“C’è chi dice dice che con il presidente Aurelio De Laurentiis non si vada mai d’accordo? E’ una favola. Prendete Alessandro Formisano, che nel Napoli di Aurelio De Laurentiis, ci è stato qualcosa come sedici anni, o Cristiano Giuntoli, che è arrivato ad otto… Non puoi litigare per otto anni con il presidente” ha osservato l’opinionista.

Chiariello ha poi aggiunto: “Luciano Spalletti ha dichiarato amore al Napoli, prima del suo addio? Voglio capire cosa fa l’anno prossimo, quando va ad allenare la Juventus… Cosa fa con il tatuaggio sullo Scudetto?”.

“Spalletti potrebbe essere un candidato molto forte anche per la panchina dell’Italia: non ne vedo uno migliore, in caso di addio di Mancini, anche se dal punto di vista caratteriale, secondo me, Spalletti è nemico pubblico, come Commissario Tecnico. Spalletti è un grandissimo allenatore, ma dal carattere impossibile” ha concluso.

