“Show must go on”, sulla pelle del Napoli e del campionato

Mentre il mondo fa i conti con la variante Omicron è già ora di tornare in campo, l’Epifania inaugura il girone di ritorno con la tanto attesa sfida tra Juventus e Napoli. Gli oltre 80 contagiati sparsi in tutte le squadre lasciano molte incognite su chi alla fine potrà scendere in campo, visto che la situazione è in continuo sviluppo.

Lo spettacolo deve andare avanti e in questo la Lega Calcio è stata irremovibile. Così stasera la Vecchia Signora avrebbe la grande occasione di portarsi a meno 2 dagli azzurri, con il rischio per i partenopei di ritrovarsi risucchiati in un mischione. Una possibilità concreta.

Juve in salute, Napoli no…

Anche la situazione alla Continassa non è tutta rose e fiori, sicuri assenti i due centrali Chiellini e Bonucci con Rugani e De Light come alternative, anche Pellegrini non sarà della partita, pronto al rilancio Alex Sandro, Dybala e Chiesa saranno recuperati.

Pur non brillando la Juventus viene da due vittorie consecutive, l’ultima sconfitta risale a fine novembre in casa contro l’Atalanta, proprio tra le mura amiche l’undici di Allegri ha palesato maggiori difficoltà, quando bisogna imporre il proprio gioco i bianconeri sono andati in difficoltà.

Dal canto suo, Spalletti (in quarantena domiciliare) ha studiato nuovi atteggiamenti tattici in vista di un mese in cui le assenze causa Covid, infortuni e Coppa d’Africa perdureranno. L’imminente acquisto di Tuanzebe sembra orientato proprio in questa direzione: un difensore centrale capace all’occorrenza di giocare anche da terzino, sia in una difesa a quattro che a tre.

All’Allianz Stadium L’assenza di Mario Rui garantisce a Ghoulam l’ultima occasione di rientrare nel giro, altrimenti c’è la forte possibilità che l’algerino venga messo sul mercato, per poi tuffarsi su una reale alternativa, sempre calda la pista Mandava, più difficile arrivare a Digne che Spalletti conosce molto bene, visto l’ingaggio piuttosto elevato.

Affidiamoci al Capitano

La negatività dell’ultima ora per Petagna potrebbe portarlo ad una maglia da titolare, esperimento che a Milano diede i suoi frutti, ma anche per tenere delle alternative in una panchina ridotta all’osso, tra l’altro Mertens è sempre sembrato più decisivo a gara in corso. Da valutare la situazione psicologica di Lorenzo Insigne, dopo la firma col Toronto.

Il dubbio è che la testa del Capitano stia già da un’altra parte, dubbio che aleggia anche all’interno della società. La possibilità che si arrivi ad una cessione prima di giugno, almeno allo stato attuale, è da escludersi.

L’impressione è che più che ad una partita, il Napoli si debba preparare ad un summit con l’ASL. Ma lo spettacolo deve andare avanti, almeno così si crede!

