Shock in Argentina, il Pocho ricoverato in clinica per salute mentale

La notizia ha fatto il giro facendo del mondo in poche ore. L’ex attaccante del Napoli e del Psg, Ezequiel Lavezzi è attualmente ricoverato in una clinica, la Dharma, “per la cura delle dipendenze e della salute mentale” nel quartiere di Boedo. La voce di una presunta overdose è stata smentita ieri (giorno in cui è stato ricoverato) con un post su Instagram dal figlio dell’ex giocatore, Tomas: “Sono solo fantasie”. A rendere nota la vicenda l’edizione online del ‘Clarin’. Che spiega: Lavezzi si trova in una clinica dotata di palestra, sala per il tennis tavolo e un ampio giardino ricco di vegetazione. Ed ancora: “Di lui si occupa un gran numero di specialisti”.

In Argentina il Pocho era arrivato con “un aereo sanitario”, trasportato dall’Uruguay, dov’era ricoverato a Punta del Este. La sua ultima immagine è quella postata del figlio in cui è, sorridente e apparentemente in buone condizioni, insieme a Tomas e alla madre del ragazzo. Per il ‘Clarin’ la foto sarebbe stata scattata alla vigilia di Natale.

