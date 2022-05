Shilton contro Maradona: ” La sua maglia nemmeno per lavare i piatti”

Peter Shilton, ex portiere dell’ Inghilterra a Messico 86, ha commentato cosi la vendita record all’ asta, della maglia di Diego Armando Maradona, proprio di quella gara, dove a suo dire, ci fu un fallo di mano piu’ che netto e non segnalato neanche da lui

‘Mano de Dios’, Peter Shilton non dimentica

“Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l’oro del mondo – il duro commento di Shilton – Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow”. La leggenda del Nottingham Forest ha poi rincarato la dose proprio nei confronti dell’amico Hodge: “Se io o gli altri avessimo saputo che Hodge aveva la maglia nello spogliatoio, di certo non sarebbe uscita da lì. L’avremmo fatta in mille pezzi“.

“Maradona ci ha rubato quel Mondiale”

“Alla fine abbiamo avuto noi l’ultima parola, come giusto che fosse per un Mondiale che ci hanno rubato. Io ero il capitano quel giorno e sto male al riguardo ancora oggi. Volevo solo vincere il Mondiale, non pensavo certo a scambiare la maglia con Maradona che ci aveva fregato“.

