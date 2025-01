Sfumato Danilo si lavora ad un piano B.

È finita la lunga telenovela, legata al difensore Danilo e il Napoli, il brasiliano ha scelto di tornare in patria, tra le fila del Flamengo. A 33 anni, per l’ormai ex Juve, una scelta di vita, che ci può stare, per un calciatore che evidentemente, sente di aver concluso il suo ciclo, con il calcio europeo.

Il Napoli volta subito pagina, rimettendosi alla caccia di un difensore, da regalare ad Antonio Conte. Torna in auge il nome di Milan Skriniar, ai margini del progetto PSG, che non ha ancora trovato una sistemazione. Sull’ex Inter ci sono anche Tottenham e Fenerbahce , proprio la squadra turca sembra ormai in dirittura di arrivo, per chiudere con lo slovacco.

Manna lavora anche sul difensore viola Marin Pongracic, come riporta il Corriere dello Sport. Il croato, 27 anni, non rientra nei piani di Palladino, potrebbe prendere il posto di Rafa Marin, per il quale al momento, il Napoli ha congelato la cessione.

Le buone risposte date da Juan Jesus, in questo mese e l’imminente ritorno di Buongiorno, tengono gli azzurri, in una posizione comunque tranquilla. Le energie verranno tutte spese per il sostituto di Kvaratskhelia, per poi tuffarsi alla caccia del difensore.