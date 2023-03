Serse Cosmi “zittisce” Tuttosport: “Rabbia Osimhen? Per fortuna ho amici sani di mente…”

Serse Cosmi e’ un fiume in piena nei riguardi di Tuttosport, giornale vicino alla Juventus, che ancora una volta commette un’ autogol che paga in mod netto colorito proprio nel giudizio dell’ ex tecnico del Perugia. Parte tuttto…

Negli studi di Canale 21, si discute delle prime pagine pubblicate dai giornali nazionali dopo Napoli–Atalanta. Umberto Chiariello evidenzia, in particolar modo, il titolo comparso su Tuttosport che – in riferimento alla reazione di Victor Osimhen, apparso non felicissimo di lasciare il campo, quando sostituito – recita: “Kvara batte l’orgoglio di Gasp. Ma è rabbia Osimhen”.

A tal proposito, Serse Cosmi, ospite della trasmissione Campania Sport, ha affermato: “Certe cose non le capisco… Questo è lo Scudetto della disponibilità. Chi ha giocato a calcio o ha allenato, fidatevi, se ne accorge subito. Ho sentito idioti che, commentando l’atteggiamento di Osimhen, hanno detto che non si fa così, che il suo non è un bel comportamento… Cercano di pescare nel torbido? Se uno ragiona così, vuol dire che non ha capito niente”.

“Uno abituato a fare gol e segnare, io lo so bene, non vuole mai uscire: è normale. In passato, mi divertivo a togliere gli attaccanti per farli inca**are veramente, per dargli una scossa… Stanno sempre a dire che Simeone non gioca mai, ma chi non ha fatto calcio o non capisce veramente di sport, beh, non può rendersene conto. E’ giustissima la reazione di Osimhen, a mio avviso”.

“Io – ha aggiunto – vedo da parte di tutti una grande disponibilità, e vale anche per Osimhen. Non vivo a Napoli, ma ho degli amici sani di mente che esaltano il Napoli. A chi piace il calcio, ovviamente, piace il Napoli. Vogliono vedere questo”

