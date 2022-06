Serie A, svelato il nuovo pallone: “il più tondo e veloce al mondo”

Lega Serie A e PUMA, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficiale della Lega Serie A dall’inizio della stagione calcistica 2022/23, presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la stagione 2022/23: il PUMA ORBITA Serie A.

Per presentare il nuovo pallone ORBITA Serie A, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “Nuovo pallone, nuova cultura” sviluppata mescolando elementi della cultura italiana con particolari più moderni e dirompenti e che ha come protagonisti le leggende PUMA Giorgio Chiellini e Gigi Buffon, che hanno fatto la storia della Serie A, insieme ai campioni PUMA Alessandro Bastoni, Emil Audero, Alex Sandro, Olivier Giroud, Milan Škriniar e Davide Frattesi.

L’ORBITA Serie A è caratterizzato da una potente grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica del Campionato italiano di calcio e include anche i colori della bandiera italiana. Il vivace logo PUMA nella colorazione Sunset Glow e le tonalità del Blue, i dettagli Green, PUMA White e PUMA Red che richiamano il Tricolore, integrati nella base bianca, garantiscono un’eccellente visibilità del pallone.

“Il momento del lancio del nuovo pallone è sempre molto importante all’inizio di una nuova stagione poiché è l’oggetto che più di tutti rievoca in ognuno di noi sogni e ricordi – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. Il pallone ORBITA Serie A di PUMA presenta un design moderno e accattivante, che incontrerà sicuramente il gusto delle generazioni più giovani. I richiami al tricolore e al logo del campionato, inoltre, rafforzano l’identità del brand e la sua riconoscibilità a livello internazionale. Infine, la grande qualità dei materiali garantirà performance ottimali per consentire ai protagonisti sul campo di offrire il miglior spettacolo possibile”.

“Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo sviluppato, testato e modificato il nuovo ORBITA per creare un pallone in grado di offrire performance di altissimo livello. La nuova configurazione a 12 pannelli a forma di stella consente un eccezionale contatto con la palla – ha dichiarato Thomas Schwarz, PUMA Head of Product Line Management Teamsport Individual -. Siamo entusiasti e felici di poter vedere il nostro nuovo pallone in azione in uno dei campionati più importanti del mondo e ci auguriamo che possa regalare bellissimi momenti in campo”.

