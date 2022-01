Serie A: “Rischio rinvio ” per Covid, il 6 ed il 9 Gennaio, oggi decide il Consiglio di Lega

Casi Covid, oppure isolamento preventivo, inizia cosi il 2022 per la Serie A, ma piu’ in generale per i vari campionati in Europa. E chiaro che parliamo di una situazione molto preoccupante, e senz’altro da monitorare soprattutto dagli enti preposti. L’ultimo caso, in ordine di tempo, e’ la positivita’ al Covid di Giorgio Chiellini, che ora in isolamento, saltera’ la sfida contro il Napoli. Ma siamo sicuri che sara’ giocata questa sfida, e non solo? Un gruppo di club, che secondo Repubblica è capeggiato da De Laurentiis, alza la voce e chiede che le prime due giornate di ritorno del campionato (giovedì 6 e domenica 9 gennaio) vengano rinviate a causa dei contagi tra i propri tesserati. In programma un acceso consiglio di Lega che dovrà deliberare sulla questione. E in sospeso c’è anche la questione della finale di Supercoppa tra Inter e Juventus. Il Corriere dello Sport scrive: Un mix tra i numerosi assenti a causa del Covid e il rischio di vedere stadi ben più vuoti del 50% imposto dal Governo a causa della quarta ondata e della paura dei contagi che regna tra la gente spaventa tutti o quasi. La Lega ha però ben chiaro che il calendario ha pochi spazi vuoti («Nessuno al momento» tuona un dirigente di una società) e non vuole derogare su un principio: se si iniziano a spostare gli incontri che si possono giocare, il campionato non verrà concluso”. Ecco perché da via Rosellini dicono no al rinvio di partite di campionato. E nemmeno della Supercoppa, anche se la questione, in questo caso, è più incerta. Fioccano le reazioni via social. C’è chi ci spera (“Vai a leggere gli indisponibili del Napoli, spero in un rinvio visto che Adl ha il palazzo”), chi ironizza (“Tuanzebe farà le visite mediche martedì. Arriva giusto in tempo per il rinvio di Juventus-Napoli”) e chi non ci sta: ” Ecco che si comincia la tarantellaaaa Asl na1 rispondete prego, ci siete? Asl rispondete,è urgente…. intervenite immediatamente!”

