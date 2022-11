Serie A: Pedulla’ ha ragione, E’ lui il migliore!

Il campionato italiano di Serie A è fermo per lasciare spazio al Mondiale in corso di svolgimento in Qatar. Eppure si può fare un primo, anche se parzialissimo bilancio, su quanto è accaduto nelle prime quindici giornata. Una cosa è certa e consente a chi analizza il calcio di sbilanciarsi: il lavoro di Cristiano Giuntoli sul calciomercato è stato encomiabile. C’è chi, come Alfredo Pedullà, a differenza di altri, aveva lodato da subito il lavoro del dirigente partenopeo.

“Kim, nel rapporto qualità-prezzo, è il migliore acquisto del mercato. Non capisco invece quanti, soprattutto sui social, stanno parlando di acquisto sbagliato da parte di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Scommetto che tante di queste persone non lo hanno nemmeno visto”,

Pedulla’ aveva ragione…

le parole dell’esperto di calciomercato. Alfredo Pedullà aveva ragione, ma forse a metà. Kim ha dimostrato di essere fortissimo, quello del coreano è stato un acquisto decisamente indovinato. Eppure forse Giuntoli, con Kvaratskhelia, si è addirittura superato. Ha investito per il top player del Napoli “appena” 10 milioni di euro, davvero poco considerando il valore del calciatore.

