Serie A: Napoli, a Gennaio il mese degli esami!

La Serie A, dopo la sosta Qatariota, torna e presenta subito il conto alla squadra di Spalletti. Infatti San Siro, sara’ spettatore delle due “forature scudetto“, solo che stavolta, il vero esame dovra’ passarlo il Napoli, anche per capire cosa vuol fare…da Grande!. Ma andiamo a vedere…

16^Giornata 4 Gennaio 2023- Inter-Napoli

Dopo aver salutato il Mondiale, che con l’avvicinarsi dell’ epifania se le’ portato via, il Napoli e chiamato al primo vero esame da grande. Lukaku e soci, che quest’anno sono veramente “arrabbiati” sicuramente non asceranno nulla agli azzurri, si spera solo che il risultato dello scoro anno possa essere invertito dai ragazzi di Spalletti. Se vogliamo, l’unica vera diga per gli azzurri e’ stata proprio l’Inter lo scorso anno. Vuoi vedere che il Napoli sale in cima alla “scala“,a passo di tarantella e roccocò? Spalletti certamente avrà’ gli giusti argomenti per convincere i propri ragazzi!

17^Giornata 8 Gennaio 2023 -Sampdoria-Napoli

Questa e’ la partita che mi rattrista, perché’ quel girovagare per il campo di Ferrero, era lo spot migliore per abbassare i toni nel calcio. Lo scorso anno fu Osimhen Day a Genova, contro i blucerchiati infatti siglò’ una doppietta e disputo una gara sontuosa. Oltre che Fabian Ruiz, chissa’ se ci sara’ anche lui, un gol da cineteca, chiuse il redivivo Zielinsky. Insomma, non siamo Paganini vero Spalletti?

18^Giornata 15 Gennaio 2023 Napoli-Juventus

Eccola qui, la gara che i tifosi azzurri aspettano da tempo. E se penso che Higuain, qui era tornato qualcuno, e solo per aver frequentato quell’ ambiente si e’ imborghesito a tal punto da cancellare l’ amore ricevuto, beh, mi rendo conto che molte volte il pensar male non e cosi sbagliato. Anche perche’ non si salta con chi hai gia'” tradito“…Ma torniamo seri, lo scorso anno si vinse, ma fece tutto la Juve, 2 a 1 il finale, e tutti contenti. Ma quest’ anno sara’ diverso, perche’ dovra’ fare tutto il Napoli, e credo che saremmo tutto d’accordo nel dire 3 …son le cose che piacciono a me…saluti a casa e famiglia, mi ha fatto piacere…buon rientro a casa…si fa cosi mister le pare?

19^Giornata 22 Gennaio 2023 Napoli Salernitana

Siamo al giro di Boa, e’ non si poteva concludere in maniera migliore, il derby Campano. Che noi dobbiamo trasformare nel derby dell’amicizia, e far crepare chi vuole la nostra divisione. E chiaro che i tre punti sono inscindibili da questo discorso, ma Napoli-Salernitana deve essere lo specchio nuovo della mentalita’ vincente, non quella ignorante che ha accompagnato da anni questa partita. Siamo a soli 100 km di distanza, basta una partita a diminuire le distanze. Spalletti-Nicola, Adl -Iervolino, Tifosi Azzurri e Granata, dimostriamo la nostra matuirita, e diamo il giusto valore alla storia della nostra Regione!

