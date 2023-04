L’AIA ha reso note pochi minuti fa sul proprio sito ufficiale la designazione arbitrale per la ventinovesima giornata che andrà in scena nel weekend pasquale. La sfida tra Lecce e Napoli valida per il ventinovesimo turno di campionato sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Assistenti saranno Tegoni e Vecchi,

quarto uomo Camplone, al VAR Marini, mentre per

l’AVAR ci sarà Chiffi.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati