Serie A: Le “quattro giornate” del Napoli, Monza, Fiorentina, Lecce, Lazio…

2^Giornata Domenica 21 Agosto 2022- Napoli-Monza

Dopo il debutto al Bentegodi, contro il Verona alla prima di campionato, al Maradona arriva il Monza di Berlusconi. C’e’ grande fermento ed attesa in casa Brianzola, visto che l’ex patron del Milan ha promesso “fuochi d’ artificio” parlando addirittura di piazzamento Champions. Chissa’ come rispondera’ il padrone di casa De Laurentiis nel mercato che si appresta a cominciare…

3^Giornata Domenica 28 Agosto – Fiorentina-Napoli

Qui c’e’ davvero tanto del destino dello scorso anno. Il Napoli prima fu eliminato dalla Coppa Italia dalla viola, poi, con molta probabilita’, la sconfitta in campionato al Maradona, tolse ogni flebile speranza di congiungersi allo scudetto. Ricordiamo che il tecnico Italiano, e’ stato riconfermato alla guida tecnica della viola, Anche in questo caso, Spalletti dovra’ invertire la rotta, dimostrando, sul piano del gioco, che quello dello scorso anno sia stato resettato., e che il Napoli vuole provare la partenza sprint dello scorso campionato.

4^ Giornata Mercoledi 31 Agosto- Napoli-Lecce

IL mese Agostano–calcistico, si chiude in casa per l’undici di Spalletti. Al Maradona, arriva la neo promossa Lecce. Un ricordo straordinario lega questa gara, alla storia dell’era De Laurentiis. Era il 19/12/2010, da un salvataggio sulla linea di Grava su tiro di Corvia, nasce l’eurogol di Cavani, che sul contropiede susseguente regala una delle sue tante perle, affondando l’allora Lecce di Gigi De Canio. E chiaro non c’e’ Cavani e ne Grava, ma ci saranno Osimhen e Koulibaly, con Spalletti che deve continuare la scia della scorsa partenza.

4^Giornata Domenica 4 Settembre- Lazio- Napoli

Dopo la trasferta toscana, il Napoli ritrova Maurizio Sarri, con un po’ di burrasca per la scelta Juventina, ma subito sedata per il suo amore per Napoli e viceversa. Lo scorso anno fu una partita al cardiopalma, dove il Napoli, che colpisce con Insigne a metà ripresa, si fa pareggiare con una magia di Pedro poco prima del 90’. Sembra un pari ormai certo…un rush finale incandescente: Fabian Ruiz ha firmato il colpo all’Olimpico al 94’.una notte che regalo’ al Napoli un sogno che fini’poi, in chimera.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati