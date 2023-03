Serie A, Le partite degli azzurri fino a fine torneo

Di seguito, il programma delle prossime partite del Napoli, impegnato nel campionato di Serie A ed in Champions League:



Domenica 19 marzo – ore 15:00 – Torino-Napoli (Serie A) – DAZN

Domenica 2 aprile – ore 20:45 – Napoli-Milan (Serie A) **



Sabato 8 aprile – ore 12:30 – Lecce-Napoli* (Serie A) – DAZN

Mercoledì 12 aprile – ore 21:00 – Milan-Napoli – (Champions League) – PRIME VIDEO



Domenica 16 aprile – Napoli-Verona (Serie A)

Martedì 18 aprile – Napoli-Milan – ore 21:00 – (Champions League) – PRIME VIDEO

Domenica 23 aprile – Juventus-Napoli (Serie A)

Domenica 30 aprile – Napoli-Salernitana (Serie A)



Mercoledì 3 maggio – Udinese-Napoli (Serie A)

Domenica 7 maggio – Napoli-Fiorentina (Serie A)

Domenica 14 maggio – Monza-Napoli (Serie A)



Sabato 20 maggio – Napoli-Inter (Serie A)



Domenica 28 maggio – Bologna-Napoli (Serie A)

Domenica 4 giugno – Napoli-Sampdoria (Serie A)

(*) fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.

(**) fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa. I licenziatari della 28esima giornata saranno resi noti il 21 marzo 2023

N.B: Date ed orari delle partite di Campionato sono soggetti a variazioni in base agli anticipi e posticipi disposti dalla Lega Serie A e via via, come resi noti, saranno aggiornati.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati