Serie A, le designazioni arbitrali della trentatreesima giornata

La Serie A continua il suo percorso spedito ed è già tempo di scendere in campo: è tutto pronto per una nuova giornata di campionato e gli occhi sono puntati anche sugli arbitri. La trentatreesima giornata inizia mercoledì 3 Maggio con ben 8 dei match in programma mentre Empoli-Bologna e Udinese-Napoli si giocheranno nella serata di giovedì. Come di consueto, sul sito dell’AIA, sono state pubblicate le designazioni della trenteesima giornata di Serie A.

Serie A, le designazioni arbitrali della giornata

Ecco tutti gli arbitri per la trenteesima giornata di Serie A

ATALANTA-SPEZIA, Gewiss Stadium, 3 Maggio ore 18

MARINELLI

PASSERI, COSTANZO

Quarto Uomo: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: GIUA

JUVENTUS-LECCE, Allianz Stadium, 3 Maggio ore 18

FOURNEAU

ROSSI L., TOLFO

Quarto Uomo: GHERSINI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MARIANI

SALERNITANA-FIORENTINA, Stadio Arechi, 3 Maggio ore 18

PEZZUTO

MACADDINO, FIORE

Quarto Uomo: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

SAMPDORIA-TORINO, Stadio Marassi, 3 Maggio ore 18

CAMPLONE

BACCINI, TRINCHIERI

Quarto Uomo: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RAPUANO

VERONA-INTER, Stadio Bentegodi, 3 Maggio ore 21

ORSATO

MOKHTAR, PALERMO

Quarto Uomo: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

LAZIO-SASSUOLO, Stadio Olimpico, 3 Maggio ore 21

IRRATI

BINDONI, MORO

Quarto Uomo: MASSIMI

VAR: MASSA

AVAR: MUTO

MILAN-CREMONESE, Stadio San Siro, 3 Maggio ore 21

PAIRETTO

CAPALDO, DI GIOIA

Quarto Uomo: MAGGIONI

VAR: BANTI

AVAR: PICCININI

MONZA-ROMA, U-Power Stadium, 3 Maggio ore 21

CHIFFI

ROSSI C., PERROTTI

Quarto Uomo: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

EMPOLI-BOLOGNA, Stadio Castellani, 4 Maggio ore 20:45

LA PENNA

CARBONE, GIALLATINI

Quarto Uomo: PERENZONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO

UDINESE-NAPOLI, Dacia Arena, 4 Maggio ore 20:45

ABISSO

VALERIANI, GARZELLI

Quarto Uomo: COLOMBO

VAR: DOVERI

AVAR: PAGANESSI

